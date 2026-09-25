Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:52
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Politica
Politica

Una legge elettorale anti-partitini: ecco di cosa ha paura il Governo e perché pensa prima alle regole che al consenso

Immagine di copertina
La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con accanto i suoi vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Credit: Francesco Fotia - AGF
di Stefano Mentana
Immagine dell'autore

Sebbene Giorgia Meloni abbia investito molto sul traguardo dei quattro anni di governo e sulla narrazione della stabilità, l’iter della legge elettorale lascia pensare che la compagine di governo sia meno tranquilla di quanto faccia pensare. Il che è insolito: per quanto il referendum sulla giustizia abbia mostrato che il governo non è invincibile, un esecutivo che vuole mostrarsi forte ci si aspetta che punti più sul consenso che sulle regole. Soprattutto se il nemico individuato sono i “partitini”. Già alla Camera era stato approvato l’emendamento Russo, che per fermare questo fenomeno prevedeva di non inserire nel computo dei voti di una coalizione tutti quelli di liste con meno consensi della più alta tra quelle sotto il quorum del 3 per cento: in linea teorica, in questo modo, il premio di maggioranza sarebbe potuto andare alla coalizione con meno voti. Forse anche per via di questa contraddizione in termini, questo meccanismo è stato eliminato nel passaggio al Senato dove è stato approvato l’emendamento Zedda. Emendamento nuovo, timore vecchio: sempre i tanto vituperati partitini. Stavolta per fermare questo fenomeno, le firme da raccogliere in ciascuna circoscrizione per le liste salgono dalle attuali 1.500 fino a 6mila, e viene introdotto l’obbligo di essere presenti in almeno la metà delle circoscrizioni per presentare la lista. Un ostacolo abnorme che creerebbe non pochi problemi ai partiti più piccoli e a liste territoriali per presentarsi alle elezioni, riducendo l’offerta politica in un Paese che ha già un problema di partecipazione al voto.

Stefano Mentana
Stefano Mentana è uno dei fondatori di The Post Internazionale (TPI), per cui segue soprattutto la politica italiana e internazionale, cultura e divulgazione
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Politica / La guerra del Governo al dissenso tra TeleMeloni, querele e manganelli
Politica / Meloni-story: i 20 momenti chiave dei primi 4 anni di governo
Politica / Cronaca di una sanità negata: l’emergenza dimenticata dalla politica
Ti potrebbe interessare
Politica / La guerra del Governo al dissenso tra TeleMeloni, querele e manganelli
Politica / Meloni-story: i 20 momenti chiave dei primi 4 anni di governo
Politica / Cronaca di una sanità negata: l’emergenza dimenticata dalla politica
Politica / Tutte le promesse tradite dal Governo
Politica / Governo Meloni bocciato in economia: gli italiani sono più poveri rispetto a 4 anni fa
Politica / Pasquino a TPI: “Questo governo non ha cultura istituzionale”
Politica / La sconfitta al referendum sulla giustizia è stata l’inizio della fine per il Governo. Ma l’effetto comincia a svanire
Politica / Giorgia Meloni, la Gattoparda della politica internazionale
Politica / Giubilei a TPI: “Grazie a Meloni è tornata la fiducia nell’Italia”
Politica / Meloni ha fatto anche cose buone: ecco i risultati centrati dal Governo
Ricerca