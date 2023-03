Secondo La Stampa Marta Fascina, anche conosciuta come la compagna di Silvio Berlusconi, sta cercando una casa con rifugio antiatomico. E ha una lista di persone da salvare in caso di attacco nucleare.

Lo sostiene oggi La Stampa, che ricorda come Marta Fascina sia stata additata come la regista del colpo di mano che ha portato alla rimozione di Alessandro Cattaneo da capogruppo e all’addio al coordinamento lombardo per Licia Secondo il quotidiano Fascina ad Arcore ha preso sempre più potere. E sarebbe anche diventata una sostenitrice della linea filorussa che Berlusconi ha espresso in alcune occasioni. Tanto da aver raccontato a diversi interlocutori di temere uno scenario nucleare ormai vicino.

Secondo il giornalista Francesco Olivo, la deputata forzista avrebbe raccontato a più di una persona dei suoi “timori di uno scenario nucleare ormai vicino, tanto che avrebbe cominciato a cercare case con un rifugio antiatomico per sfuggire all’onda nucleare che potrebbe generarsi con un attacco in Inghilterra. E nella residenza del Cavaliere qualcuno dice di aver visto una lista di persone da salvare nel caso di apocalisse nucleare”.