La premier Meloni incontra i superstiti del naufragio di Cutro: “Sapete i rischi delle traversate?”

La premier Meloni ha incontrato i superstiti e i familiari dei migranti, vittime del naufragio di Cutro, nel corso della visita a palazzo Chigi.

Da parte dei superstiti e dei familiari la richiesta al premier di ulteriori aiuti e sostegno anche per i trasferimenti dall’Italia verso altri Paesi. Meloni ha chiesto loro quanto fossero consapevoli dei rischi legati alle traversate del Mediterraneo e ribadito la linea dell’esecutivo nella lotta contro i trafficanti di esseri umani.

La premier “ha quindi assicurato l’impegno diplomatico dell’Italia in sede Ue per dare seguito alle richieste di accoglienza e di ricongiungimento in altri Paesi europei, in particolare in Germania; per un Afghanistan libero e rispettoso dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne; per superare le diverse crisi che hanno colpito Pakistan, Palestina e Siria”.