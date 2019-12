Italia Viva, Renzi candida Claudia Gerini o Paola Turci? L’indiscrezione

Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, starebbe valutando di candidare per un posto in parlamento la cantante Paola Turchi o l’attrice Claudia Gerini. Le due sarebbero in lizza per riempire il seggio lasciato vacante da Paolo Gentiloni, recentemente nominato nuovo commissario agli Affari economici dell’Unione europea.

A riferirlo è il quotidiano romano Il Messaggero, secondo cui tra i nomi al vaglio di Renzi ci sarebbe anche quello di Francesco Tagliente, ex questore di Roma.

Dopo essere stato nominato commissario a Bruxelles, Gentiloni ha rassegnato le proprie dimissioni da deputato. Alle elezioni politiche del 2018 l’ex premier era stato eletto con l’uninominale nel collegio di Roma 1. Nei prossimi mesi, dunque, in quel collegio bisognerà tornare al voto per stabilire chi dovrà coprire il seggio vacante.

Il collegio Roma 1 è storicamente una roccaforte del centrosinistra. Secondo Il Messaggero, il Pd candiderà quasi sicuramente Gianni Cuperlo. Il segretario dem Nicola Zingaretti avrebbe pensato anche a Roberto Gualtieri, attuale ministro dell’Economia, che però non avrebbe dato la sua disponibilità.

Per contendere la vittoria ai democratici, Italia Viva vorrebbe puntare su un nome forte della cosiddetta società civile. Di qui le ipotesi di Claudia Gerini, Paola Turci e Francesco Tagliente.

Sul fronte del centrodestra, invece, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia avrebbero fatto un tentativo con Daniele Capezzone, giornalista, ex deputato ed ex portavoce di Forza Italia. Capezzone, però, avrebbe detto di no.

