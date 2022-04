Italia viva perde pezzi: Isabella Conti lascia il partito di Renzi. “Sto con il centrosinistra”

Italia Viva perde pezzi. Isabella Conti, che l’anno scorso aveva sfidato alle primarie l’attuale sindaco di Bologna, ha annunciato l’addio al partito guidato da Matteo Renzi. Un dietrofront attribuito alla poca “chiarezza sui valori nei quali Italia Viva si incardina e si riconosce”.

“Io mi riconosco in quelli del centrosinistra”, ha affermato invece la sindaca di San Lazzaro, che per adesso non tornerà nel Partito democratico, lasciato meno di tre anni fa per approdare nel nuovo partito centrista. “Avere la tessera di un partito ha a che fare con la nostra identità, con i valori in cui ci riconosciamo”, ha detto oggi in un’intervista con La Repubblica, in cui ha spiegato la sua decisione. “Per questo non ho rinnovato la tessera di Italia Viva”.

A contribuire alla rottura, secondo Conti, sarebbe stato il sostegno di Iv al candidato del centrodestra Marco Bucci, alle elezioni a Genova. “Per me se si sta nel centrosinistra e si lavora per far crescere i riformisti nel centrosinistra, è un conto. Se invece si parla di un polo di centro che può intercettare un po’ di qua e un po’ di là, o addirittura di sostenere il centrodestra in alcuni contesti, allora vuol dire non avere una identità valoriale”, ha detto la sindaca, che solo un anno fa, era stata la principale avversaria dell’allora assessore alla Cultura Matteo Lepore nelle primarie di Bologna, in cui aveva raggiunto il 40 percento dei consensi. “Non si possono fare le alleanze sulla base di una convenienza di governo”, ha detto nell’intervista. “Quello sì è “governismo purchessia””.