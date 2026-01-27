L’Ice in Italia in occasione delle Olimpiadi, il sindaco di Milano Sala: “Non mi sento tutelato da Piantedosi”

Come confermato dall’ambasciata Usa, l’Ice sarà in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali che si terranno a Milano-Cortina: una presenza non gradita a Beppe Sala, sindaco di Milano. In occasione di un’intervista a Rtl 102.5, infatti, Sala ha dichiarato: “Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire che problema c’è. Questa è una milizia che uccide”. E ancora: “È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell’Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza”.

Nonostante le smentite di Piantedosi e Fontana, infatti, l’Ice sarà presente ai Giochi Olimpici per occuparsi della sicurezza della delegazione Usa. “Come in precedenti eventi olimpici, diverse agenzie federali supportano il Servizio di Sicurezza Diplomatica, tra cui Homeland Security Investigations, la componente investigativa dell’Ice” avevano fatto sapere all’agenzia fonti dell’ambasciata Usa a Roma. “Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali” ha poi confermato un portavoce dell’ICE all’agenzia francese Afp.