Governo, D’Incà (M5s): “Per Draghi l’unica via percorribile è la fiducia” | DIRETTA

Crisi di governo sempre più vicina per Draghi. Lunedì il premier è salito al Quirinale per un lungo colloquio con Sergio Mattarella. Al centro la situazione politica, nessuno scenario preferito, spiegano dal Colle. Ma da ieri le cose sono cambiate.

La strada è tracciata: Conte, dopo una giornata convulsa, annuncia la sua mossa sul voto di oggi in Senato sul dl Aiuti. E sceglie di vedere le carte di Mario Draghi, che più volte ha ribadito come dal suo punto di vista “non c’è governo senza M5S”. Tra i due ieri pomeriggio c’era stata anche una telefonata che sembrava far presagire l’orizzonte di un’intesa. Alla fine, invece, prevale la posizione dei falchi. E nella maggioranza si scatena il caos.

E il premier è pronto a salire al Colle oggi stesso. Per dare le dimissioni. Lasciando così le decisioni finali sul governo a Mattarella. Con l’ombra del voto a settembre (il 25) o a ottobre (il 10). E la possibilità di varare un esecutivo tecnico che scriva la legge di bilancio prima di portare il paese alle urne. Sul fronte del Colle però la prospettiva è diversa. Il presidente della Repubblica pensa di poter rimandare il governo alle camere per un nuovo voto di fiducia. Che però rischia di aprire una fase nuova della maggioranza. Ma su questo il centrodestra è diviso. Da una parte Salvini dice che la Lega non resterà in un governo senza il M5s. Dall’altra Berlusconi vorrebbe andare avanti anche senza i grillini.

DIRETTA GOVERNO

Ore 12.00 – D’Incà: “Per Draghi l’unica via percorribile è la fiducia”- Il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà ha avuto un confronto con il presidente Draghi, il quale ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul dl Aiuti. La fiducia sarà posta al termine della discussione generale. E’ quanto fanno sapere fonti di governo. In un primo momento era trapelata l’ipotesi di evitare il voto di fiducia e procedere solamente con il voto dei singoli articoli al testo.

Ore 11.00 – Di Maio: M5s pianificava da mesi apertura crisi – “I dirigenti M5s stavano pianificando da mesi l’apertura di una crisi per mettere fine al governo draghi. Sperano in 9 mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale. Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il Paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale”. Lo ha detto il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso dell’assemblea congiunta del suo partito.

Ore 10.50 – Letta: “La decisione del M5s ci divide” – “Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra: è una scelta che ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa a Milano.

Ore 10.30 – D’Incà, sondaggio coi capigruppo per evitare fiducia e votare il testo per articoli – Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, prima dell’inizio della seduta al Senato ha sondato i capigruppo della maggioranza per verificare se esiste la possibilità di evitare il voto di fiducia sul dl Aiuti e di votarlo per articoli.

Ore 09.40 – Al via la discussione generale sul dl Aiuti al Senato, poi il voto – È iniziata la discussione generale sul dl Aiuti al Senato.

Ore 08.30 – Marcucci (Pd): comportamento Conte non all’altezza di un ex premier – “Non ho mai capito il M5S, è un mio limite dall’inizio della loro avventura. E conseguentemente non capisco Conte. Mettere in discussione il governo mentre si approva un decreto importante che si chiama, per l’appunto, Aiuti, alla vigilia di un provvedimento atteso come il salario minimo e l’apertura di un tavolo sociale, va oltre la mia capacità di comprensione. Mi sembra che Conte insegua un discutibilissimo interesse di bottega, con un comportamento non proprio all’altezza di un ex presidente del Consiglio”. Lo ha detto il senatore Pd, Andrea Marcucci.