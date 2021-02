Governo Draghi, scontro tra Meloni e Salvini: “Io la fiducia non la voto”

Il centrodestra si spacca sul governo Draghi con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si scaglia contro il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Dopo la decisione di Forza Italia di appoggiare l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce, Giorgia Meloni, che per l’unità del centrodestra aveva proposto un’astensione, ora esce allo scoperto e si mette all’opposizione del governo Draghi.

“Sarò chiara. Non c’è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d’Italia al Governo Draghi – ha scritto la Meloni sui social – Gli italiani hanno il diritto di votare. Continuiamo a lavorare per tenere il Centrodestra unito e portare gli italiani alle elezioni. Fatevene una ragione”.

Posizione ribadita anche a Porta a Porta, nella puntata andata in onda nella serata di giovedì 4 febbraio. Sulla fiducia all governo Draghi, infatti, la Meloni ribadisce che: “Sicuramente non la voto, perché sono contraria alla nascita di questo esecutivo”.

La Meloni si dice comunque pronta a votare alcuni provvedimenti qualora li condividesse. “Sono così responsabile che riesco a dare una mano, se qualcuno la vuole, all’Italia, anche stando all’opposizione” dichiara la leader di Fratelli d’Italia.

“Non metto in discussione la serietà di Draghi – continua la Meloni – ma la serietà di chi sta andando al governo con lui. Come Matteo Renzi, che oggi tutti dicono che è un genio, è un genio che gioca a poker con la vita degli italiani”.

Giorgia Meloni, poi, non risparmia una critica al Capo dello Stato, Sergio Mattarella: “Non sono d’accordo con la scelta del presidente della Repubblica, si doveva andare a votare”.

Ma nel mirino della leader di Fratelli d’Italia finisce, come detto, anche Matteo Salvini: “Non capisco Salvini quando dice Draghi scelga tra Lega e M5S. Perché il Pd eLaura Boldrini vanno vanno bene? Qualcosa mi sfugge, glielo chiederò quando lo sento”.

La posizione della Meloni, comunque, non è condivisa da tutti i suoi elettori. Diversi utenti, infatti, sui social hanno criticato la decisione della leader di Fratelli d’Italia.

“Hai un elettore in meno. Prima lavora per mettere in sicurezza sanità e lavoro poi pensa al voto” scrive qualcuno, mentre un altro utente afferma: “Questa volta non ti capisco. Draghi è la persona più autorevole che l’Italia possa avere”.

