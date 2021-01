Crisi di governo, Italia Viva al Quirinale per le consultazioni con Mattarella: la diretta live

CONSULTAZIONI ITALIA VIVA DIRETTA LIVE – Le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per risolvere la crisi di governo entrano nel vivo: alle 17,30 di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, infatti, la delegazione di Italia Viva, composta dal leader Matteo Renzi, dai capigruppo di Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, e dall’ex ministra Teresa Bellanova salirà al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato, del quale TPI fornirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

ITALIA VIVA AL QUIRINALE DA MATTARELLA: LA DIRETTA DELLE CONSULTAZIONI

Ore 16,30 – La delegazione di Italia Viva al Colle alle 17,30 – Le consultazioni tra il Capo dello Stato e la delegazione di Italia Viva, formata dal leader del partito Matteo Renzi, dai capigruppo di Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, e dall’ex ministra Teresa Bellanova, avrà inizio alle 17,30.

Di seguito il calendario completo delle consultazioni che hanno avuto inizio al Quirinale nella giornata di mercoledì 27 gennaio con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico.

Giovedì 28 gennaio (mattina)

ore 10.00 – Gruppo Parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica

ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 – Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Giovedì 28 gennaio (pomeriggio)

ore 16.45 – Gruppo Parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati

ore 17.30 – Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati

ore 18.30 – Gruppi Parlamentari “Partito Democratico” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Venerdì 29 gennaio (mattina)

La mattina del 29 gennaio si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione. Le consultazioni seguiranno nel pomeriggio

Venerdì 29 gennaio (pomeriggio)

ore 16.00 – Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Gruppi Parlamentari “Forza Italia – Berlusconi Presidente – UDC” del Senato della Repubblica e “Forza Italia Berlusconi Presidente” della Camera dei deputati, Gruppi Parlamentari “Lega – Salvini Premier” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Rappresentanti delle componenti “Idea e Cambiamo” del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e “Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 17.00 – Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

