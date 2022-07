Governo, Calenda: “Non sarà un altro Papeete. Conte fa solo sceneggiate”

“Ho dato parere formale che sono contrario all’ingresso di Luigi Di Maio in Renew Europe perché per me è inaccettabile e vanno consultate le delegazioni nazionali. Esiste una cosa nella vita che è la credibilità che significa essere lineari io con Di Maio non ho e non avrò nulla a che fare”, ha continuato. “Ho chiesto di non fare entrare parlamentari che si riconoscono nel movimento di Di Maio”, ha aggiunto.