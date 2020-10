Gori a TPI: “Io contro Zingaretti? L’ho persino votato”

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino: “Ho votato Zingaretti. Dopo le ultime elezioni come segretario è sicuramente più forte. Si tratta di una forza relativa, perché forse in valori assoluti abbiamo anche perso degli elettori, ma è comunque tale perché altri partiti come Lega e 5 Stelle hanno perso voti. Ora però si deve trasformare questa maggiore forza in capacità di incidere nell’azione di Governo. Per questo ho apprezzato che dalle ultime elezioni in poi, il suo tono di voce sia un po’ salito”.

