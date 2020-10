Gori a TPI: “Renzi? A me non sembra che vada molto lontano”

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino: “Renzi? A me non sembra che vada molto lontano. In politica mai dire mai, non mi sento di escludere che le cose poi per lui possano andare meglio. Se però il disegno di Renzi era quello di riportare rapidamente Italia Viva sopra la soglia del 5, o anche del 10 per cento, mi pare che questo non stia succedendo”.

