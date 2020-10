Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino: “Fontana? Non credo che si debba dimettere, non in questo momento non sarebbe una buona idea. Ci sarà poi il momento in cui torneremo a discutere delle responsabilità personali e politiche, di quelle giudiziarie deciderà la magistratura.

Potrebbero interessarti Gori a TPI: “Renzi? A me non sembra che vada molto lontano” Gori a TPI: “Zona rossa, Regione Lombardia si è chiamata fuori” Gori a TPI: “Io contro Zingaretti? L’ho persino votato”