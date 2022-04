Goffredo Bettini pronto a scrivere un libro “bomba” sul Pd

Goffredo Bettini pronto a scrivere un libro rivelazione sul Pd

L’ex dirigente del Partito Democratico Goffredo Bettini sarebbe pronto a scrivere un libro “bomba” sul Pd: lo rivela Francesco Storace, secondo cui Bettini sarebbe in procinto di partire per Parigi.

La nuova creatura letteraria, secondo quanto rivela Storace, potrebbe alimentare una riflessione sul futuro del Partito Democratico, ma anche su quello dei partiti in generale.

Stanco di essere sempre tirato in mezzo nonostante non abbia incarichi di partito già da diverso tempo, Bettini, che in questi mesi è sempre restato in silenzio, intervenendo pubblicamente con un post su Facebook solo quando sua sorella Fabia è stata minacciata con alcune lettere anonime, l’ex dirigente Dem sarebbe pronto a dire la “sua” verità in un libro.

“Sarà un libro di politica, che conterrà un richiamo al conflitto contro lo status quo del potere” scrive Francesco Storace sul sito 7Colli.

“Sarà un libro che farà rumore. Perché alla bugia che domina il nostro tempo, si contrapporrà la verità (almeno dal suo punto di vista). E certo costringerà a riflettere sul futuro dei partiti, sempre più ridotti a gruppi personali e lontani da quel concetto di comunità e di organizzazione politica che un tempo infiammava l’anima di chi vi aderiva”.