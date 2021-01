Ecco quanto guadagna Giuseppe Conte: lo stipendio del presidente del Consiglio

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? È la domanda che in molti si pongono, specialmente in un periodo di ristrettezze economiche come questo causato dall’epidemia di Covid. Aldilà dello stipendio pattuito, però, non si può certo dire che il premier abbia fatto un “affare” a entrare in politica.

Da quando si è insediato a Palazzo Chigi nel giugno del 2018, il reddito complessivo di Giuseppe Conte si è notevolmente ridotto. Sbirciando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, infatti, emerge un brusco calo dei guadagni.

Conte, infatti, è passato da un 1.207.391 euro dichiarati nel 2019, e relativi all’anno precedente, ai 158mila euro guadagnati quest’anno e riferiti al 2019.

Lo stipendio di Conte prima di diventare Presidente del Consiglio

Giuseppe Conte, prima del suo ingresso in politica, come avvocato civilista e professore nella dichiarazione dei redditi del 2018 e quindi in riferimento al periodo d’imposta 2017, ha dichiarato un reddito pari a 380.233 euro.

Nella dichiarazione dei redditi successiva, quella del 2019 relativa quindi al 2018 come periodo d’imposta anno in cui a giugno è diventato premier, il reddito complessivo è salito a 1.207.391 euro.

Questo consistente aumento è stato spiegato con il fatto che, appena nominato Presidente del Consiglio, Conte ha chiuso tutti gli incarichi pendenti fatturando così in un breve lasso di tempo importi che invece altrimenti sarebbero stati diluiti nel tempo.

Dopo l’impennata, quindi, le entrate del premier si sono ridotte assestandosi, come detto precedentemente, sui 158.474 euro di quest’anno: circa un milione di euro in meno, quindi, rispetto all’anno precedente.

Nel documento, inoltre, si evince che non vi è stata “nessuna variazione della situazione patrimoniale”, il che significa che il premier mantiene la proprietà di un fabbricato a Roma e di una vecchia Jaguar XJ6, immatricolata nel 1996.

Lo stipendio del presidente del Consiglio italiano

Ma qual è lo stipendio del presidente del Consiglio italiano? Il compenso del premier rientra nella top ten dei funzionari di Stato più pagati al mondo. Lo scarto però con i primi della classifica è abissale. Il primo in classifica è infatti il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, che ha dichiarato ben 1,7 milioni di dollari.

Al momento il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, guadagna infatti 80.000 euro all’anno netti, per uno stipendio mensile di 6.700 euro. Un bello stipendio, anche se in teoria può risultare anche inferiore rispetto a quello dei semplici deputati o senatori che arrivano a prendere anche il doppio.

