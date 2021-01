Giorgia Meloni risponde ad Andrea Scanzi | VIDEO

La disputa tra Giorgia Meloni e Andrea Scanzi è iniziata nella serata di lunedì 19 gennaio, quando, subito dopo il voto di fiducia sul governo Conte bis, a Otto e Mezzo (La7) Lilli Gruber ha chiesto al giornalista del Fatto Quotidiano di commentare il duro intervento della leader di Fratelli d’Italia rivolto a Giuseppe Conte in Aula. Scanzi risponde: “A Giorgia Meloni chiederei di urlare di meno quando è alla Camera, si chiama Montecitorio e non il mercato del pesce“. La risposta di Giorgia Meloni non si è fatta attendere. A sorpresa la politica ha postato un video sui social in cui si mostra con una cassa di pesce fresco tra le braccia. “Pesce fresco, pesce fresco. Avvicinatevi, ottimi prezzi!”, urla la Meloni nel video destinato a Scanzi. E ancora: “Pd e M5s schifano la gente comune, a me da donna del popolo non dà fastidio ma una cosa voglio dire: c’è gente che fa un lavoro nobile come vendere il pesce e c’è gente che fa un lavoro ignobile come comprare le persone in Parlamento. Voi potete dire che faccio parte della prima categoria, ma voi sicuramente fate parte della seconda categoria”, rimarca Giorgia Meloni. Andrea Scanzi, a sua volta, ha replicato su Facebook: “Vedo che donna Giorgia Meloni ha preso molto bene le mie (e non solo mie) critiche sui suoi toni allegramente sguaiati alla Camera. Davvero un bel video, il suo. All’altezza di una vera statista quale lei è. Daje Gio'”, ha concluso il giornalista del Fatto Quotidiano.

