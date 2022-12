Giorgia Meloni è “La Duce” nella classifica di Politico. Prima tra i “cattivi” d’Europa

Nei giorni scorsi è stata presentata a Bruxelles l’ultima edizione di Politico 28. Si tratta del ranking annuale dei potenti d’Europa. La classifica è divisa in tre categorie: attori, sognatori e disgregatori, ognuna delle quali rappresenta un diverso tipo di potere.

I più cattivi sono inseriti nella terza categoria. In prima posizione c’è la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, soprannominata da Politico “La Duce”. Davanti a Orban, Starmer, Melanchon, fino ad arrivare a Lavrov, “il diplomatico nero”.

“Il nuovo primo ministro italiano, Giorgia Meloni, sta facendo ogni sforzo per presentarsi come non minacciosa”, si legge nelle prime righe della motivazione. Tuttavia, continua Politico, “dietro una maschera di presentabilità, quando gli eurocrati non stanno a guardare, la Meloni dà il massimo. Inveendo contro gli immigrati, contro la cultura gender e il politicamente corretto. Fa risalire l’aborto a una cultura di morte. Lancia invettive contro l’islamizzazione dell’Europa e definisce barbari i sostenitori del Black Lives Matter”.

Tra i presenti alla presentazione della classifica annuale, la presidente del Parlamento europeo Metsola, l’ambasciatrice Usa presso la Nato Julianne Smith, il Commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, l’ambasciatore ucraino a Bruxelles Chentsov.