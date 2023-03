Meloni alla guida di un jet circondata da bambini che gridano il suo nome: “Sembra l’Istituto Luce” | VIDEO

Meloni alla guida di un jet circondata da bambini che gridano il suo nome

È diventato virale sul web il video che mostra la premier Giorgia Meloni mettersi al comando di un jet militare circondata da bambini che gridavano il suo nome.

“Sembra l’Istituto Luce” è stato uno dei commenti più ricorrenti sui social con gli utenti che hanno accusato la presidente del Consiglio, o perlomeno il suo entourage, di aver organizzato la scenetta a favor di telecamere.

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di martedì 28 marzo 2023 quando, in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica militare, Giorgia Meloni si è recata in visita al villaggio delle forze armate allestito a Piazza del Popolo, a Roma.

La leader Fdi, accompagnata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è salita a bordo di un F-35 mentre i bambini di una scolaresca, con in mano la bandiera tricolore, gridavano il suo nome.

“Vi assumo” ha dichiarato la premier rivolgendosi ai bambini, per i quali poi ha dispensato baci e saluti. Montata la polemica, La Repubblica ha contattato la preside della scolaresca che ha dichiarato: “Le bandierine? Ce le hanno date gli organizzatori all’inizio”.

“I cori Giorgia-Giorgia? I bambini hanno sentito qualcuno più grande lì vicino intonarli e si sono uniti, come avrebbero fatto se ci fosse stato un attore. Sicuramente l’incitamento non è partito dalle insegnanti; quelle che erano presenti, posso assicurarlo, non sono di destra, anzi”.

“Vedere tutti questi bambini con le bandierine tricolore è fantastico, vivaddio riusciamo ancora a trasferire il sentimento della patria” è stato invece il commento di Giorgia Meloni.