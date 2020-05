Gallera e Fontana in “Un contagiato per due”: la vignetta di Emiliano Carli

Contraddizioni e gaffe nella gestione dell’emergenza Coronavirus da parte del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del suo assessore al welfare Giulio Gallera non potevano non diventare fonte di ispirazione per la satira. Il vignettista Carli (Emiliano Carli) ha realizzato un’illustrazione che mostra i due politici sulla locandina del celebre film “Una poltrona per due”, al posto degli attori Dan Aykroyd ed Eddie Murphy. Il titolo però stavolta è diverso: “Un contagiato per due”, un chiaro riferimento alla spiegazione dell’indice di trasmissibilità fornita ieri da Gallera. “Per infettarmi servono due infetti”, ha spiegato l’assessore nella sua consueta diretta Facebook.

