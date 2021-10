“Non riesco a parlare in inglese”: gaffe di Giarrusso al Parlamento Europeo

Gaffe dell’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso, che ha rinunciato al suo intervento al Parlamento Europeo perché non riusciva a parlare in inglese.

La figuraccia non è passata inosservata sui social con il video dell’intervento di Giarrusso che in breve tempo è divenuto virale, scatenando battute e commenti da parte di centinaia di utenti.

L’ex inviato delle Iene ha iniziato il suo intervento alla Commissione agricoltura del Parlamento Europeo parlando del prosecco e della sua salvaguardia.

Subito, però, sono iniziate le difficoltà. Il discorso di Giarrusso, infatti, non poteva essere tradotto simultaneamente in inglese per via della telecamera del telefono disattivata.

L’eurodeputato, così, ha tentato di tradurre il suo discorso sottolineando di non avere un inglese perfetto (“I try it, my english is not perfect”).

Giarrusso, però, ha subito interrotto il suo discorso, motivando le sue difficoltà in italiano: “No, io non riesco a fare l’intervento in inglese perché l’ho scritto in italiano e non riesco a tradurlo. Non mi è stato detto che potevo farlo in inglese. Chiedo di poterlo fare in italiano, se possibile”.

“Purtroppo queste sono le regole, senza telecamera non può essere tradotto” è stata la risposta fornita all’ex iena, che a quel punto è stato costretto a rinunciare al suo intervento.