Retroscena Tpi – Tajani vorrebbe Berlusconi al Quirinale. “Coraggio Italia? Farà poca strada”

“Il mio sogno nel cassetto è Berlusconi al Quirinale”. Ancora oggi Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, a margine di un evento è stato “beccato” a ripetere la solita litania. Ovvio che il sogno del numero due Forza Italia è destinato a rimanere tale però per lui e per tutti i berlusconiani doc c’è una bellissima novità: a quanto Tpi è in grado di rilevare da fonte diretta il Cavaliere sta veramente bene, molto meglio rispetto alle ultime settimane.

Chi ha avuto modo di scambiarci due chiacchiere nella mattinata di oggi, sabato, l’ha trovato in ottima forma e con il piglio dei giorni migliori. Insomma, Silvio Berlusconi appare ringalluzzito, soprattutto se paragonato alle voci che circolavano nelle scorse settimane quando qualcuno addirittura lo voleva passato a miglior vita.

Tra l’altro, i sondaggi in questo momento stanno persino sorridendo a Forza Italia (in quelli in mano al Cav arriva al 9 per cento) ed anche Berlusconi che ne è a conoscenza è ben contento: “Avete visto? Gli italiani mi vogliono ancora bene” il refrain. Non desta alcuna preoccupazione, invece, l’iniziativa di Brugnaro e Toti. In proposito, con i fedelissimi che gli chiedevano un parere, il Cav è stato tanto chiaro quanto lapidario: faranno poca strada.