L’ironica poesia del giornalista Mimmo Lombezzi dedicata a Gallera e Fontana

Coronavirus, l’ironica poesia del giornalista Mimmo Lombezzi dedicata a Fontana e Gallera

L’ironica poesia del giornalista Mimmo Lombezzi sulla gestione lombarda dell’epidemia Coronavirus dedicata al governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e a Giulio Gallera, assessore regionale alla Sanità e al Welfare.

La poesia del giornalista Mimmo Lombezzi

#Contagiulio #Contagio

Per contagiare me occorrono due infetti,

mentre ne basta uno a voi comunisti inetti!

E’ questa la smentita alla rossa sicumera

che imputa il disastro a Fontana & Gallera!

I celtici lombardi sono più resilienti

perché hanno il Dio Po che li rende potenti!

Fu l’ampolla di Bossi che ci diede i maroni

(e quella di Belsito #49 milioni…)

Con le corna a Pontida

accettammo la sfida:

contro la pandemia faremo resilienza!

Un ospedale in Fiera! Una nuova eccellenza!

25 pazienti! 25 milioni!

Noi siamo i veri eredi del “format Formigoni”!

Dopo la pubblicazione su TPI dell’esilarante video-spiegazione fornita da Giulio Gallera sull’indice di trasmissibilità, l’assessore risponde attaccando la stampa e l’opposizione, e dice: “Cari Majorino e TPI dormite sonni tranquilli”, sostenendo che saremmo solo degli “pseudo giornalisti in cerca di visibilità”. Bene. Ora dia una spiegazione grazie. (Qui sotto il video)

