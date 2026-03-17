Flavio Briatore: “Votate Sì al referendum, i giudici hanno venduto il mio yatch a un prezzaccio” | VIDEO

Flavio Briatore si schiera per il Sì al referendum e lo fa attraverso un video pubblicato sui suoi social. “Questa volta mi sento di fare un video perché la mia coscienza mi dice che devo farlo. Al referendum per la separazione delle carriere dobbiamo votare Sì. Tutti i Paesi civili hanno la separazione delle carriere, meno noi” dichiara l’imprenditore nel filmato. Poi, racconta la sua esperienza personale: “Adesso vi spiego cos’è successo a me che sono il classico esempio di persecuzione che ho avuto dal Tribunale di Genova. Anni fa, parliamo del 2010, avevo acquistato una nave per charterizzarla. Era una società che faceva profitto, aveva 22-24 persone di equipaggio, 24 famiglie che lavoravano. Un giorno vicino al porto di La Spezia c’è stato un arrembaggio da parte della Guardia di Finanza sicuramente mandata dai pm. Ci hanno portato nel porto di Genova, bastava dircelo e saremmo entrati nel porto e lì sono entrati sulla nave finanzieri e di tutto, hanno buttato fuori dalla nave mio figlio che era piccolissimo e mia moglie e hanno sequestrato la nave. Questo è stato il primo punto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

“Il pm, arrivato con il seguito di televisione e di telegiornali ha dato il cinque a tutti i finanzieri per l’operazione brillante, per aver sequestrato la nave di Briatore, neanche fosse stata la nave di Riina. Questo fantastico, la barca è stata lì e come sfregio il giorno dopo un alto grado della Finanza con i bermuda è venuto in barca con la moglie con il pareo e il bambino con la biciclettina e cos’hanno fatto? Hanno visitato la barca, cosa che non potevano assolutamente fare, perché era il loro trofeo, cosa che non potevano assolutamente fare. Questo è durato per dieci anni, a un certo punto il Tribunale di Genova ha deciso di vendere la barca all’asta senza aspettare il giudizio della Cassazione che sarebbe arrivato dopo due o tre settimane. In tutto questo periodo ho sempre pagato lo stipendio agli equipaggi. Qualunque perdita faceva la società mi ero impegnato a saldarla come ho sempre fatto. A un certo punto decidono di rovinare Briatore, gli vendiamo la barca. L’hanno venduta sotto Covid, quando nessuno poteva viaggiare, l’hanno venduta a un prezzaccio. Considerate che ci sono stati 35 giudici che si sono occupati di me e sette pm. Vendono la barca, dopo 3 settimane arriva il giudizio della Cassazione dove sono assolto” ha aggiunto.

Flavio Briatore, quindi, conclude: “Dodici anni di m***a che mi hanno gettato, evasore fiscale ecc. Poi, assolto…Ridate la barca a Briatore. Non ce l’avevano. Hanno fatto la porcata di vendere questa barca senza avere il motivo e il titolo per poterla vendere. Questo non voglio che succeda nessuno, perché voi sapete che quando si accaniscono perdi il controllo, perdi la plaisance con le banche, se non c’hai le spalle larghe sei rovinato. Qualunque prodotto hanno nelle mani, può essere un condominio, un albergo, può essere qualunque cosa. Loro ti rovinano e chi paga? Paghi tu: loro non pagano mai. Adesso va bene la separazione delle carriere, va bene. Però va bene anche che chi sbaglia paga. Se io sbaglio nel mio lavoro io pago. Se un dottore o un chirurgo sbaglia un’operazione pagano. I giudici e i pm non pagano mai. Comincino anche loro a pagare quando fanno gli errori, il loro potere è rovinare la vita, perché ti rovinano la vita anche finanziariamente. Per me sono andati in Svizzera, sono andati ovunque. Pensate il costo che ha avuto il mio processo per la giustizia, per il nulla. Sono stato assolto. Per cui ragazzi votate, sì, sì, sì. Non è un fatto politico, ma un fatto per noi italiani di essere salvaguardati dalla giustizia. Votate sì per una giustizia più giusta”.