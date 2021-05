Fedez contro i politici: “Perché non date il 2×1000 ai lavoratori dello spettacolo?”

“Donate il 2×1000 ai lavoratori dello spettacolo”: è la nuova provocazione di Fedez nei confronti dei politici, alcuni dei quali continuano ad attaccarlo per il discorso che il rapper ha fatto durante il concerto del 1 maggio.

In una serie di filmati pubblicati sul suo profilo Instagram, Fedez è tornato all’attacco dei politici dichiarando: “Mi accusate di non aver fatto abbastanza per i lavoratori? Vi do uno scoop incredibile: io non sono un vostro collega, ma un rapper”.

Il cantante, poi, lancia una provocazione: “Io e una serie di amici artisti abbiamo istituito l’unico fondo per aiutare i lavoratori dello spettacolo: in pochi mesi abbiamo raccolto oltre 4 milioni di euro. E visto che adesso la vostra priorità sono loro, vi voglio fare una proposta: perché non chiedete ai tesorieri del vostro partito di decurtarvi una parte del 2×1000 che ricevete come finanziamento ai partiti e li date ai lavoratori dello spettacolo”.

