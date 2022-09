“In Italia le coppie omosessuali non sono legali”: le dichiarazioni shock del deputato di Fdi | VIDEO

Federico Mollicone (Fdi): “In Italia le coppie omosessuali non sono legali”

“In Italia le coppie omosessuali non sono legali”: lo ha dichiarato il deputato di Fdi e responsabile della cultura del partito di Giorgia Meloni, Federico Mollicone, già salito alla ribalta delle cronache per aver chiesto di vietare la messa in onda di un episodio del cartone animato Peppa Pig in cui, per la prima volta, veniva presentata una coppia dello stesso sesso.

“In Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse” dice Federico Mollicone, responsabile Cultura di FdI. Penso che persino suo padre Nazzareno, seguace di Rauti, quando militava in Ordine Nuovo avesse una visione meno ridicola e ottusa.pic.twitter.com/Bfo89TnU5I — Luciano Capone (@lucianocapone) September 23, 2022

Intervistato da San Marino Tv, Mollicone, candidato alla Camera in un collegio plurinominale del Lazio, è tornato sull’argomento Peppa Pig affermando: “Stiamo parlando di un cartone animato in età pre-scolare, quindi bambini di quattro anni, ditemi voi se bambini di quattro anni possono elaborare concetti complessi come le adozioni omosessuali e vederseli presentati come un fatto assolutamente naturale quando non è un fatto naturale”.

“Non c’è nessuna discriminazione – ha aggiunto il deputato Fdi – Fermo restando che in Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse”.

“No, ci sono le unioni civili” ha subito replicato la giornalista al responsabile della Cultura di Fratelli d’Italia.