Ex deputato Lega insulta De Luca sui social: “Ha rotto il ca**o”

Gianluca Pini, ex deputato della Lega, insulta Vincenzo De Luca sui social. Pini, che è stato parlamentare per il Carroccio per tre legislature, l’ultima delle quali è terminata nel 2018, ha condiviso un articolo che riguardava il governatore della Campania, commentando con le seguenti parole: “Mi sta anche simpatico nella sua terronaggine. Però adesso ha rotto il ca**o a fare il fenomeno”. L’articolo faceva riferimento alle dichiarazioni di De Luca riguardanti la gestione dell’emergenza Coronavirus a Milano e in altre città del nord.

Durante una visita all’ospedale di Sapri nella giornata di mercoledì 22 luglio, infatti, il governatore della Campania aveva detto: “Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti.Migliaia non centinaia”. De Luca poi aveva continuato affermando: “Solo nella provincia di Bergamo hanno avuto 2mila morti nelle residenze per anziani, in tutta la Campania 14. Se Codogno fosse stata in Campania non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni. A Milano discutono ancora se la zona rossa doveva farla il Governo o la Regione, noi intanto abbiamo chiuso e abbiamo salvato la vita di centinaia di persone. Qui in Campania abbiamo ospedali di assoluta eccellenza. Non c’e’ bisogno di andare a Milano, Bologna, Verona o Pavia”.

Coronavirus, De Luca: chiudere negozi se non s’indossa mascherina

Leggi anche: 1. Scrisse “Gay e lesbiche, ammazzateli tutti”: consigliere comunale di Fratelli d’Italia patteggia 4 mesi / 2. Recovery Fund, la leghista Gancia elogia Conte: “Cosa diranno Salvini e Meloni?”. Poi cancella il post / 3. Musumeci: “Gli anni del fascismo hanno avuto tante ombre e tante luci”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti 137 progetti e una task force: così saranno spesi i soldi del Recovery Fund Prove di governissimo? Per approvare lo scostamento di bilancio la maggioranza ha bisogno di Forza Italia La stoccata di De Luca: "Milano non si ferma. Poi si sono fermati a contare i morti"