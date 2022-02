Eutanasia, Tajani: “Nessuno può togliere e togliersi la vita”

“Io sono sempre rispettoso di chi soffre, ma sono convinto che nessuno abbia il diritto di togliere e togliersi la vita. Anche se si soffre. Ci sono terapie del dolore, c’è tanto da fare. Questo è il mio convincimento”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani a Radio Rtl 102.5.

Tajani è intervenuto commentando la decisione della Corte Costituzionale che ieri ha bocciato il referendum sull’Eutanasia Legale.

“Sacrosanta la decisione della Corte costituzionale di dichiarare inammissibile il referendum proposto dai radicali sull’omicidio del consenziente, anche se sano”. Sono le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“Un quesito inaccettabile ed estremo che avrebbe scardinato il nostro ordinamento giuridico, da sempre orientato alla difesa della vita umana e alla tutela dei più fragili e deboli. Una sentenza di buon senso. C’è ancora spazio nel nostro ordinamento per difendere il valore della vita, come Fratelli d’Italia intende fare con il suo impegno”, aggiunge Meloni, che in un’altra dichiarazione si sofferma anche sul tema delle concessioni balneari.