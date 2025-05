“Energia e infrastrutture: il modello pubblico e privato”. L’evento finale Scuola Politica “Vivere nella Comunità”

E’ terminata la quinta edizione del prestigioso ciclo di studi promosso dalla Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, fondata da Pellegrino Capaldo, Sabino Cassese, Marcello Presicci, Paolo Boccardelli e con Massimo Lapucci nella carica di Vice Presidente della Scuola. L’iniziativa rappresenta un percorso formativo unico in Italia e vede coinvolte numerose personalità di primo piano del mondo accademico ed aziendale come Carlo Messina, Francesco Profumo, Bernardo Giorgio Mattarella, Maria Bianca Farina, Andrea Sironi, Magda Bianco, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Marta Cartabia, Giampiero Massolo, Maximo Ibarra e Stefano Lucchini.

Quest’anno l’evento finale si è tenuto nella sede di A2A, una delle aziende sostenitrici della Scuola Politica, alla presenza di Roberto Tasca (Presidente A2A), Amedeo Gagliardi (Presidente Amplia e Vice DG Autostrade per l’Italia) e Paolo Boccardelli (Rettore dell’ Università LUISS). Durante il seminario, moderato dalla giornalista Olivia Tassara, si è dibattuto del modello pubblico privato in ambito energetico, delle principali sfide connesse al rapporto tra infrastrutture ed energia e al ruolo della finanza nel supportare la transizione energetiche. Oltre 100 i presenti nella sede di A2A, tra cui i docenti, i membri del board, gli Alumni e i partecipanti al percorso di studio scelti su oltre 800 candidature giunte.

L’evento è stato introdotto da Marcello Presicci, Senior Advisor di Green Arrow Capital e membro fondatore della Scuola Politica, che ha tracciato un bilancio estremamente positivo dell’iniziativa formativa. Sono infatti circa 200 gli studenti formati gratuitamente in questi anni grazie all’impegno dei docenti e dei membri del Supervisory Board.

“La Scuola Politica “Vivere nella Comunità” – ha aggiunto Marcello Presicci, Presidente del Board della Fondazione Educazione Finanziaria – ha in questi anni stimolato e ispirato la nascita di altre iniziative simili pronte a investire nel capitale umano dei giovani. L’obiettivo della nostra Scuola è preparare e formare la classe dirigente del domani, non solo nella sfera delle competenze politiche, ma anche in quelle manageriali, economico-finanziarie, civiche e sociali. Il nostro lavoro è fondamentale in anni di grande disaffezione nei confronti della politica. È un servizio civile che rendiamo al Paese con spirito di servizio”.

Come sottolineato da Roberto Tasca in apertura: “L’impegno per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Paese, la competitività e l’innovazione dei settori in cui operiamo sono prioritari per A2A. Siamo un Gruppo che si occupa di realizzare infrastrutture strategiche e fornire servizi essenziali per le comunità, in cui lavorano in sinergia l’azione pubblica e quella privata. Per questo occorre un approccio integrato: le imprese apportano risorse finanziarie, competenze tecniche e capacità realizzativa mentre il pubblico garantisce visione strategica, regolazione e interesse collettivo. Questo consente di accelerare la realizzazione di opere cruciali, ottimizzare la gestione dei servizi e ridurre gli oneri finanziari statali, garantendo al contempo innovazione e qualità”.

Paolo Boccardelli, Rettore dell’Università Luiss e membro fondatore della Scuola Politica ha sottolineato: “Un seminario centrato su due leve strategiche per rilanciare la competitività in Italia e in Europa: energia e infrastrutture, elementi essenziali per una crescita sostenibile e per il raggiungimento degli obiettivi di transizione verde e digitale. Un’iniziativa coerente con la missione della Scuola Politica “Vivere la comunità”, progetto consolidato nella formazione della futura classe dirigente”.

La quinta edizione della Scuola Politica “Vivere nella Comunità” è stata inaugurata lo scorso novembre 2024 presso Casina Valadier a Roma alla presenza di Fabrizio Palermo (Amministratore Delegato ACEA), di Stefano Lucchini (Chief institutional affairs di Intesa Sanpaolo, main sponsor della Scuola Politica) di Paolo Boccardelli (Rettore Università LUISS) e di Renato Loiero (Consigliere Economico del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni).