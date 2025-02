Gli Emirati Arabi Uniti hanno in programma investimenti in Italia per 40 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato oggi, lunedì 24 febbraio, a margine dell’incontro tra la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il presidente emiratino Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Al Nahyan – figlio di Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondatore degli Emirati Arabi – è il primo sovrano di Abu Dhabi a far visita al nostro Paese.

Meloni lo ha ricevuto a Palazzo Chigi, poi i due si sono spostati all’hotel Parco dei Principi di Roma per un forum imprenditoriale bilaterale con circa 200 imprenditori dei due Paesi.

Italia ed Emirati Arabi hanno firmato oltre 44 accordi – di cui 14 a livello governativo e 30 privati – che riguardano vari ambiti, dalla difesa all’intelligenza artificiale, dall’industria avanzata alle interconnessioni digitali ed energetiche, fino ai minerali critici.

Nella nota diffusa da Palazzo Chigi si sottolinea il “livello di straordinaria eccellenza raggiunto nelle relazioni bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti negli ultimi due anni a partire dalla visita del Presidente Meloni negli Emirati del marzo 2023”.

L’annuncio della partnership fra i due Paesi arriva a poco meno di un mese dalla visita della premier italiana in Arabia Saudita, a margine della quale sono state firmate intese con Riyad per 10 miliardi di dollari.

“Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di investire nella nostra economia 40 miliardi di dollari; una dimostrazione di fiducia verso l’Italia e la sua economia”, commenta oggi Meloni, che parla di “giornata storica”.