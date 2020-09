Elezioni regionali Valle d’Aosta 2020, guida: candidati, legge elettorale, data, orari

Il 20 e 21 settembre 2020 si vota anche per le elezioni regionali in Valle d’Aosta: i cittadini della Regione, tuttavia, saranno chiamati a eleggere i nuovi consiglieri regionali, i quali, a loro volta, nomineranno il nuovo presidente. Nello stesso giorno, i cittadini saranno chiamati a votare anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. Le elezioni Regionali che, così come nelle altre Regioni dovevano tenersi tra marzo e giugno 2020, in Valle d’Aosta si dovevano tenere anzitempo a causa delle dimissioni del presidente uscente, Antonio Fosson, che hanno portato allo scioglimento del consiglio regionale ad appena 2 anni dal suo insediamento. Ma quali sono le liste in corsa alle elezioni regionali in Liguria? E con quale legge elettorale verrà scelto il nuovo presidente di Regione? Di seguito, una guida utile al voto del 20-21 settembre.

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2020, data e orari

Come anticipato, le elezioni si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Nella giornata di domenica le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 23, mentre lunedì si potrà votare fino alle ore 15. Una volta chiusi i seggi, avrà inizio lo spoglio delle schede con i risultati che dovrebbero arrivare nella serata di lunedì 21.

Le liste candidate

La legge elettorale della Valle d’Aosta, di cui parleremo di seguito, come detto non prevede l’elezione diretta del presidente, ma quella di 35 consiglieri, i quali dovranno nominare poi il governatore della Regione. In lizza ci sono 350 aspiranti consiglieri appartenenti a 12 liste. Di seguito, l’elenco completo delle liste che si presenteranno alle elezioni Regionali:

Vallée d’Aoste Unie

Union Valdôtaine

Vda Libra – Partito Animalista

Lega Vallée d’Aoste

Progetto Civico Progressista

Pour l’Autonomie – Per l’Autonomia

Movimento 5 Stelle VdA

Centro destra Valle d’Aosta (FI-FdI)

Rinascimento Valle d’Aosta

Valle d’Aosta Futura

Pays d’Aoste Souverain

Alliance Valdôtaine – Stella Alpina – Italia Viva

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2020, la legge elettorale

Dal 2017, in Valle d’Aosta vige un sistema proporzionale. Come detto in precedenza, la legge prevede che vengano eletti 35 consiglieri a turno unico e con sistema proporzionale. Alla lista singola, o al gruppo di liste, che abbia conseguito almeno il 42% dei voti, è assegnato un premio di maggioranza pari a 21 seggi. Nel caso nessuna lista raggiunga tale soglia, i seggi vengono ripartiti secondo un criterio puramente proporzionale. A differenza delle altre Regioni, il presidente non viene eletto direttamente dai cittadini, ma viene scelto successivamente con una votazione interna al Consiglio, seguendo un meccanismo di maggioranza assoluta: chi ottiene la metà dei voti più uno, dunque, ottiene la carica di governatore.

Ciascun elettore può votare tracciando un segno sulla lista scelta, avendo la possibilità di esprimere fino a tre preferenze. Queste possono essere espresse scrivendo nome e cognome del candidato, scrivendo solo il cognome del candidato oppure scrivendo il numero corrispondente al candidato. Se l’elettore non sceglie alcuna lista, ma esprime tre preferenze per altrettanti candidati appartenenti tutti a una singola lista, il voto verrà attribuito alla lista stessa.

