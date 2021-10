Elezioni regionali Calabria 2021, gli exit pool: i dati alla chiusura delle urne

Elezioni regionali Calabria 2021 exit pool: dati

Alle ore 15 di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, si chiudono i seggi in Calabria per le elezioni Regionali (qui la guida): grande attesa per conoscere gli exit pool e le prime proiezioni, in modo da farsi un’idea su quale candidato potrà spuntarla nella corsa a diventare nuovo presidente di Regione. Ricordiamo che i cittadini calabresi sono chiamati alle urne dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli. Si è votato ieri, dalle 7 alle 23, e oggi dalle 7 alle 15, per un vero e proprio Election day, visto che si svolgono anche le amministrative e le elezioni suppletive in programma a Roma e Siena. Non appena le urne saranno chiuse, inizierà lo spoglio delle schede. Vediamo i primi exit pool, subito dopo la chiusura dei seggi.

Ore 15,00 – Occhiuto nettamente avanti – Secondo i primi exit poll il candidato del centrodestra, Occhiuto, sarebbe nettamente in vantaggio sulla aspirante governatrice del centrosinistra, Bruni. Occhiuto è dato tra il 46,5% e il 50,5% contro il 24-28% di Bruni.

I candidati

Abbiamo visto i primi exit pool delle elezioni regionali Calabria 2021, ma chi sono i candidati? Sono in tutto quattro. Il centrodestra unito ha scelto di puntare su Roberto Occhiuto, in tandem con il presidente facete funzioni uscente Nino Spirlì che si candida come vicepresidente. Il PD e il Movimento 5 Stelle dopo il passo indietro di Maria Antonietta Ventura, hanno scelto di puntare su Amalia Bruni come candidata comune, mentre andrà per conto proprio Luigi De Magistris alla guida di una coalizione di sinistra. Sarà della partita anche Mario Oliverio, con l’ex Presidente pronto a correre supportato da due liste. Ecco i quattro candidati per le elezioni Regionali Calabria 2021 e le liste che li appoggiano.

Amalia Bruni : Partito Democratico, Amalia Bruni Presidente, Movimento 5 Stelle, Tesoro Calabria, Partito Socialista, Partito Animalista, Europa Verde

: Partito Democratico, Amalia Bruni Presidente, Movimento 5 Stelle, Tesoro Calabria, Partito Socialista, Partito Animalista, Europa Verde Luigi De Magistris : De Magistris Presidente, DeMa, Uniti con De Magistris, Per la Calabria con De Magistris, Calabria Resistente e Solidale, Un’Altra Calabria è Possibile

: De Magistris Presidente, DeMa, Uniti con De Magistris, Per la Calabria con De Magistris, Calabria Resistente e Solidale, Un’Altra Calabria è Possibile Roberto Occhiuto : Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia, UdC, Noi con l’Italia, Forza Azzurri

: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia, UdC, Noi con l’Italia, Forza Azzurri Mario Oliverio: Oliverio Presidente per la Calabria

