Luigi de Magistris, chi è il sindaco di Napoli in corsa per la presidenza della Calabria

Chi è Luigi de Magistris, chi è il sindaco di Napoli in corsa per la presidenza della Regione Calabria

Il sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris, già sostituto procuratore alla procura di Catanzaro, è candidato alle elezioni regionali in Calabria alla carica di presidente della Regione.

L’ex magistrato 54enne è appoggiato da 6 liste: “DemA” (Democrazia Autonomia), “De Magistris Presidente”, “Uniti con de Magistris”, “Per la Calabria con de Magistris”, “Calabria Resistente e Solidale”, “Un’altra Calabria è possibile” (lista promossa dall’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, candidato capolista in tutte le circoscrizioni). Ma chi è Luigi de Magistris? E cosa ha fatto nella sua vita privata prima di intraprendere la carriera politica? Di seguito, tutte le informazioni sul candidato alla carica di presidente della Regione Calabria.

Biografia

Luigi De Magistris è nato a Napoli nel 1967 e nel 1993 ha iniziato la carriera di magistrato. In questa veste è diventato nel 2002 procuratore della Repubblica a Catanzaro, posizione dalla quale ha condotto Poseidone, Why Not e Toghe Lucane, le inchieste per cui è più noto. Proprio in seguito ad alcune anomalie nell’ultima, il ministero della Giustizia trasferì de Magistris dalla procura di Catanzaro.

Nel 2009 diviene europarlamentare con l’Italia dei Valori, che nel 2011 lo candida a sindaco di Napoli con il sostegno dei partiti a sinistra del Partito Democratico. A sorpresa, riesce a qualificarsi per il ballottaggio e a vincere, divenendo sindaco di Napoli. Nel 2016 viene nuovamente rieletto, in questo caso anche come sindaco della città metropolitana. Ora corre per la carica di presidente della Regione Calabria.

Vita privata

Sposato dal 1998 con Maria Teresa Dolce, professoressa, di Catanzaro. Ha due figli: Andrea, 20 anni, Giuseppe di 16, anche lui nato a Catanzaro, e un cane di nome Nala.

Elezioni Regionali Calabria 2021, la guida: candidati, legge elettorale, data. Tutto quello che c’è da sapere