Elezioni in Abruzzo: come si vota e i profili dei candidati

Abruzzo al voto per le elezioni regionali. Seggi aperti dalle ore 7 alle 23. La sfida è a due: da una parte c’è Marco Marsilio, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, dall’altra Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra. Occhi puntati sull’affluenza. Le urne abruzzesi hanno anche un riverbero nazionale: un’ulteriore prova, dopo quella sarda, per soppesare gli equilibri interni tra i partiti al governo. Anche in vista delle elezioni europee.

Chi è Luciano D’Amico