Elezioni amministrative 2021, l’affluenza: tutti i dati delle comunali

AFFLUENZA COMUNALI – Quali sono i dati dell’affluenza alle urne per le elezioni amministrative in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021? Sono 1.157 (qui la lista completa), tra cui anche 6 capoluoghi di Regione, Roma, Torino, Milano, Trieste, Bologna e Napoli, e 14 città capoluogo di provincia, Pavia, Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese, le città coinvolte in questa tornata delle elezioni comunali. Nelle stesse date sono in programma anche le Regionali in Calabria e le suppletive della Camera dei deputati nei collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle. Di seguito, tutte le notizie e gli ultimi dati sull’affluenza alle elezioni amministrative: il numero degli elettori che si è recato alle urne viene diffuso alle 12, alle 19 e alla chiusura dei seggi, alle 23.

Elezioni amministrative 2021: i dati sull’affluenza

Ore 7,00 – Seggi aperti – Iniziata la due giorni elettorale. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 4 ottobre. Si vota in 1.157 comuni per le elezioni amministrative, in Calabria per le Regionali e per le suppletive della Camera dei deputati nei collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle.

