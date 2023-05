Urne chiuse per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna. Ancona, Pisa, Massa, Siena e Brindisi vanno al centrodestra, in vantaggio anche al primo turno in molti comuni in Sicilia. Vicenza invece al centrosinistra. Per i comuni al voto di Sardegna e Sicilia il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Affluenza in calo per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni: il dato è 49,64% (1.595 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (58,39%).

La destra vince quasi ovunque, tranne che a Vicenza. A spoglio ancora in corso la fotografia dei ballottaggi delle Comunali e del primo turno delle elezioni in Sicilia e in Sardegna è chiara: per il centrosinistra è stata una disfatta.

Non a Vicenza, però, dove Giacomo Possamai è il nuovo sindaco e ha battuto il candidato sostenuto da FI, FdI e Lega: “Abbiamo fatto una cosa incredibile”, il commento a caldo. “Non c’è che dire: un ottimo Effetto Schlein”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le comunali. “Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona – unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra – e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi”.