A che ora è l’elezione del Presidente della Repubblica: l’orario delle votazioni

A che ora è l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica che prenderà il posto di Sergio Mattarella al Quirinale? A causa dell’emergenza Covid si svolgerà una sola elezione al giorno: la prima è in programma lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 15. Qualora non si dovesse arrivare all’elezione spazio alla seconda votazione (martedì 25 gennaio), alla terza (mercoledì 26 gennaio), alla quarta (giovedì 27 gennaio) e così via. La votazione si svolge a Montecitorio con il parlamento riunito in seduta comune e presieduto dal presidente della Camera, Roberto Fico. Ad eleggere il Capo dello Stato sono i grandi elettori, ovvero tutti i senatori, tutti i deputati, più tre delegati per ogni regione (la Val d’Aosta ne ha uno). I delegati regionali sono scelti autonomamente dai singoli Consigli regionali (generalmente il governatore + uno della maggioranza e uno dell’opposizione). In totale sono 1.009 i grandi elettori, così suddivisi: 315 senatori + 6 senatori a vita + 630 deputati + 58 delegati regionali. Può essere eletto presidente della Repubblica chiunque abbia la cittadinanza italiana, abbia compiuto 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici. Il voto è segreto. Per i primi tre scrutini viene eletto chi ottiene la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto (attenzione: aventi diritto, non presenti, quindi servono 673 voti indipendentemente da quanti elettori sono presenti al voto), mentre a partire dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto (quindi 505 voti).

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora è l’elezione del Presidente della Repubblica, ma dove seguire tutto in diretta tv e live streaming? Le varie votazioni saranno seguite live dai canali all news come SkyTg24, TgCom e RaiNews24. Ma non solo. Tante reti come Rai 1 e La7 dedicheranno programmi e speciali per seguire le votazioni in diretta. In particolare sarà possibile seguire l’elezione del presidente della Repubblica anche attraverso delle maratone televisive. La7 trasmetterà la #Maratonamentana con Enrico Mentana a partire dalle ore 14,20 di lunedì 24 gennaio, mentre su Rai 1 andrà in onda lo speciale TG1, realizzato in collaborazione con Rai Parlamento, che per sei ore trasmetterà la prima fase delle votazioni condotta da Monica Maggioni. Su Sky TGg24 invece sarà trasmesso lo speciale Corsa al colle, curato dalla redazione politica di Sky Tg24, che dalle 14,30 alle 23 racconterà i risultati della consultazione e tutti i possibili scenari post voto. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite le piattaforma gratuite RaiPlay.it, MediasetPlay.it e sul canale YouTube della presidenza della Repubblica e della Camera dei deputati