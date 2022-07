Oggi telefonata Draghi-Conte, lunedì l’incontro. Ma la tensione resta alta nel M5S: “Usciamo dal governo”

Nuova telefonata tra Draghi e Conte, lunedì l’incontro tra i due

Prove di disgelo tra Mario Draghi e Giuseppe Conte: nel pomeriggio, infatti, è prevista una telefonata tra il premier e il leader del M5S, mentre lunedì 4 luglio, probabilmente a Palazzo Chigi, vi sarà un incontro tra i due.

La notizia è stata confermata sia da fonti di governo che dallo stesso Conte, il quale, nel frattempo, deve gestire le tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle.

In un post su Facebook, infatti, il senatore Alberto Airola ha scritto: “Dopo i recenti fatti, primo tra tutti il comportamento ambiguo del premier Draghi sulle proprie dichiarazioni in merito a Giuseppe Conte, la frustrazione e l’insofferenza del nostri elettori per un governo che smantella sistematicamente i nostri obiettivi politici, nel mio ruolo di portavoce, non posso che manifestare pubblicamente la mia vicinanza e il mio sostegno a Giuseppe Conte ma nel contempo rappresentare con forza l’istanza d’uscita da questo governo, voluta fortemente dal nostro Popolo. Le fragole sono marce”.

Lo scontro tra il presidente del Consiglio e il leader dei 5 Stelle è iniziato lo scorso mercoledì quando è emersa la notizia secondo cui Draghi avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Conte dal suo ruolo di capo politico perché “inadeguato”.

Voci che hanno ovviamente scatenato la reazione dell’ex premier, che si è detto “sconcertato“, e di tutto il Movimento 5 Stelle.

Draghi, che ha immediatamente telefonato a Conte rientrando in anticipo dal vertice Nato, ha poi provato a spegnere le polemiche smentendo di aver mai chiesto la cacciata dell’ex presidente del Consiglio dal M5S e aggiungendo che l’esecutivo non esiste senza la presenza del M5S all’interno dello stesso.