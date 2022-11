#lariachetira Donzelli ‘difende’ Bignami: “L’hanno costretto alcuni amici durante l’addio al celibato. Una volta a carnevale mi sono travestito da Minnie…” https://t.co/r9zPI1USk4 — La7 (@La7tv) November 2, 2022

Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli è tornato sulla ormai celebre foto che ritrae il viceministro per le Insfrastrutture Galeazzo Bignami con un abito da gerarca nazista. Ai microfoni di Myrta Merlino, il parlamentare di FdI ha spiegato che il neo sottosegretario ha indossato quel costume in occasione del suo addio al celibato, per goliardia, e di essersi in seguito vergognato e scusato per l’immagine. “Al suo addio al celibato, gli amici, in una situazione privata e goliardica, lo hanno vestito forzatamente come solitamente si fa in queste circostanze da nazista e gli hanno scattato una foto. Ha detto che se ne vergogna e ha chiesto scusa” ha raccontato Donzelli. “Raccontare che una persona è nazista perché, in una situazione privata, viene vestito da nazista.. Io mi sono vestito da Minnie a Carnevale, vuole dire che sono Minnie? No!” dice Donzelli. “Meglio Minnie” ha commentato Maria Teresa Meli del Corriere della Sera.