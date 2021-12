Discorso Mattarella fine anno (2021) streaming e diretta tv: dove vederlo live

DISCORSO MATTARELLA STREAMING TV – Oggi, venerdì 31 dicembre 2021, in diretta dal Palazzo del Quirinale a Roma alle ore 20,30 verrà trasmesso a reti unificate il consueto discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che rivolgerà il suo personale messaggio di auguri a tutti gli italiani. Si tratterà dell’ultimo discorso dell’attuale presidente vista l’imminente fine del suo mandato. Dove vedere il discorso di fine anno di Sergio Mattarella agli italiani in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sul discorso.

In diretta tv

Come avviene ogni anno il messaggio ai cittadini da parte del Capo dello Stato sarà trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il discorso, quindi, potrà essere seguito in diretta a partire dalle 20,30 su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Discorso Mattarella fine anno (2021) streaming live

Per quanto riguarda il web e lo streaming, invece, il discorso di fine anno 2021 di Mattarella sarà tramesso in diretta sul canale YouTube del Quirinale. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, MediasetPlay o al sito di SkyTg24.

Una tradizione che si svolge dal 1949

Il tradizionale messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato si svolge, senza alcuna interruzione, dal 1949, quando fu pronunciato alla radio per la prima volta da Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica italiana. Fu lo stesso Einaudi, inoltre, a pronunciare, nel 1954, il primo messaggio trasmesso in diretta tv nell’anno della nascita della Rai. Einaudi, inoltre, detiene anche il record del discorso più breve della storia degli auguri presidenziali: 148 parole nel 1950, neanche tre minuti. Il primato del discorso augurale più lungo, invece, spetta a Oscar Luigi Scalfato nel 1997 con 4.912 parole pronunciate in poco meno di tre quarti d’ora. Quello di Mattarella di stasera sarà il sesto discorso di fine anno da quanto è stato eletto presidente.