DISCORSO DRAGHI STREAMING TV – Dopo il discorso di ieri alla Camera, il presidente del Consiglio Mario Draghi interverrà oggi alle ore 15 in Senato per presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza che entro il 30 aprile sarà inviato alla Commissione europea. Prima, tuttavia, è attesa alle 11 la replica di Draghi alla Camera dopo la discussione di ieri.

Il premier presenterà gli obiettivi e i risultati che l’esecutivo confida di ottenere dal Recovery fund, gli oltre 200 miliardi di euro di aiuti che in sei anni dovrebbero contribuire rilanciare l’economia del Paese colpita dalla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. Dove vedere il discorso di Mario Draghi al Senato di oggi, martedì 27 aprile, in diretta tv e live streaming? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Sarà possibile seguire il discorso di Draghi in diretta tv e in live streaming. Per non perdersi neanche una parola del premier basterà sintonizzarsi sui canali all news come Rai News 24 (canale 48 del digitale terrestre), TgCom 24 (canale 51) o SkyTg24 (canale 50).

Le sue parole saranno trasmesse anche sui canali “classici” come Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Come di consueto anche La7, all’interno dei suoi programmi quotidiani, seguirà il discorso di Draghi.

Discorso Draghi alla Camera in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire discorso di Draghi anche in live streaming. Dove? Sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi o su quello del Senato. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, al sito di SkyTg24 o di La7 per seguire le dirette.

