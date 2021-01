Discorso Conte alla Camera streaming e diretta tv: dove vederlo live | Voto di fiducia

DISCORSO CONTE STREAMING TV – Oggi, lunedì 18 gennaio 2021, alle ore 12 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà un discorso alla Camera dei Deputati per poi chiedere la fiducia al Governo messo in crisi dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. Il primo passo per capire se l’esecutivo riuscirà ad andare avanti o meno. Domani infatti Conte parlerà al Senato dove la situazione pare più complicata. Cosa dirà il premier? Avrà o non avrà i numeri per andare avanti? Ma vediamo insieme tutte le informazioni su dove vedere il discorso di Giuseppe Conte alla Camera e il voto sulla fiducia al Governo in diretta tv e live streaming.

In tv

Sarà possibile seguire il discorso del Presidente del Consiglio e la successiva votazione in diversi modi: in primis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) che trasmetterà dalle ore 12 a chiusura le comunicazioni del premier, il dibattito e il voto. Sulla notizia saranno poi ovviamente tutti i canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Discorso Conte alla Camera e voto fiducia in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire discorso e votazione sulla fiducia al Governo anche in live streaming. Dove? Sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, Mediaset Play o al sito di SkyTg24. Non è escluso poi che l’intervento di Conte non venga trasmesso anche sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo.

Le parole di Renzi

Abbiamo visto dove vedere il discorso di Conte alla Camera in live streaming e tv, ma qual è la posizione di Matteo Renzi? Ieri sera il leader di Italia Viva, ospite di Massimo Giletti a “Non è l’arena” su La7, ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad aprire la crisi di Governo: “Ho avuto il coraggio che loro non hanno avuto. Abbiamo l’occasione di spendere 300 miliardi. O li spendi ora o non li spendi più e vanno spesi bene. La crisi? Se non la fai adesso butti via una occasione. Se non investiamo bene, i nostri figli e i nostri nipoti pagheranno per anni, anni e anni”, ha detto Renzi, che ha spiegato di aver aperto la crisi per “salvare l’Italia”.

Leggi anche: 1. Crisi di Governo, le ultime notizie di oggi / 2. Di Battista a TPI: “De-Renzizzare il governo val bene una messa. Ora il M5S è coeso, ripartiamo con Conte”/ 3. Le ombrelline di Renzi: lui parla mentre le “sue” ministre dimissionarie tacciono (di Selvaggia Lucarelli)

Potrebbero interessarti Liliana Segre: "Sarò al Senato per votare la fiducia a Conte" A che ora parla Conte alla Camera: l’orario esatto del discorso e votazione fiducia al Governo Governo, la sfida non è solo al Senato: timori di una maggioranza “risicata” anche alla Camera