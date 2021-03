Dimissioni Zingaretti: state con il segretario o con chi nel Pd vuole che se ne vada?

🔴 DIMISSIONI ZINGARETTI – State con il segretario o con chi nel Pd vuole che ne vada? Pubblicato da TPI su Giovedì 4 marzo 2021

Nicola Zingaretti si dimette da segretario del Pd. Lo ha annunciato lo stesso leader con un post su Facebook pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo 2021. Dalla pagina di TPI abbiamo lanciato un sondaggio per chiedere direttamente ai lettori che cosa ne pensano in merito. Riportiamo alcuni dei commenti, per tutti gli altri basta cliccare sul post qua sopra:

• “Vogliono il Pd I Renziani?! Beh, che se lo prendano. Sperano così di tornare in parlamento. Sempre che non facciano arrivare il Pd alle stesse percentuali di IV. In bocca al lupo”.

• “Io in verità starei con la dissoluzione del partito e della sinistra in generale, cancro dell’Italia e del mondo, esseri ributtanti che trasformano in escrementi tutto quello che toccano”.

• “Il PD è morto. I tempi sono maturi per un ritorno della sinistra, non queste cose che non si sa da che parte stiano”.

• “L’operazione del tizio di Rignano continua, ha lasciato parte dei suoi fedeli dentro il PD per cospirare e i pochi altri con se nelle scorribande con l’incoerenza come tratto distintivo. Secondo me occorre ritornare alle origini, un partito vicino ai ceti più disagiati e meno dedito ai banchetti del potere delle lobbies”.

• “Finché non si cacceranno tutti i Renziani dal partito, non ci sarà pace. Gente che distruggere non può unire”.

