Di Maio minacciato dai No vax, Salvini: “Solidarietà. Nessuna tolleranza per i violenti”

“Nessuna tolleranza per i violenti, solidarietà e vicinanza, umana e politica, al ministro Luigi Di Maio“: lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla notizia delle minacce da parte di No Vax e No Green Pass apparse in alcune chat social contro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

L’esponente pentastellato è finito nel mirino delle chat Telegram, in cui negazionisti del Covid e estremisti contrari a vaccino e pass verde si stanno scambiando numeri e indirizzi di politici, giornalisti e personaggi pubblici da “inseguire” o “punire” perché – secondo i militanti – fautori della cosiddetta “dittatura sanitaria” e a favore dell’obbligo vaccinale.

Tra questi anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il virologo Fabrizio Pregliasco o l’infettivologo Matteo Bassetti. “Un altro infame da giustiziare”, “è necessario il piombo”, “devi crepare”. Sono alcune delle minacce apparse nelle Telegram ai danni di Di Maio.