Di Maio: Italia e Cina mai così vicine

“L’Italia e la Cina non sono mai state così vicine”: è quanto affermato oggi dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio concludendo il suo intervento alla cerimonia di apertura del Ciie, l’expo sull’import di Shanghai. Il capo politico M5S ha ripercorso le tappe dell’avvicinamento tra i due Paesi che ha visto a marzo, durante la visita del presidente Xi Jinping a Roma, la firma dell’Italia del memorandum d’adesione alla nuova Via della Seta.

Di Maio è intervenuto come unico ministro degli Esteri insieme a capi di Stato e di governo, tra cui Xi e Emmanuel Macron.

L’Italia – ha affermato Di Maio nel suo intervento – “nel corso dei secoli ha testimoniato che lo scambio di conoscenze e i rapporti di sincera amicizia possono svilupparsi con reciproca soddisfazione lungo la Via della Seta”.

La Cina è il quinto partner commerciale e il primo in Asia per l’Italia ed “è diventata ineludibile per le imprese italiane”. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il ministro – resta un sistema multilaterale del commercio più forte, solidamente basato sulle regole, trasparente ed equo, non discriminatorio, aperto e inclusivo”.

E ancora: l’Italia “è a favore di un sistema del commercio multilaterale, equo e non discriminatorio”.

Di Maio ha poi ribadito l’interesse italiano alle iniziative per rafforzare i collegamenti tra Europa e Asia, “in linea con la strategia dell’Unione Europea sulla connettività tra Europa e Asia”.

