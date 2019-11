Lutto per Di Battista, morta la madre. Di Maio: “Alessandro è un combattente”

Un lutto colpisce la famiglia di Alessandro di Battista, esponente di spicco del Movimento Cinque Stelle (M5S). Maria Grazia Mercuri, madre di Di Battista, è morta a 74 anni, dopo una lunga malattia.

I funerali si svolgeranno domani mattina a Roma, presso la chiesa di Santa Chiara in piazza dei Giuochi Delfici, come ha annunciato lo stesso Di Battista su Facebook ringraziando chi gli è stato vicino e gli ha inviato messaggi di cordoglio.

“Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto. I funerali di una grande Donna, mia madre, si terranno domani”, ha scritto.

Da diversi mesi l’esponente big M5S si era allontanato dall’attività politica, svelando che la sua scelta era legata proprio a problemi personali.

Il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha voluto esprimere vicinanza a Di Battista con un post su Facebook.

“​Conosco Alessandro dal primo giorno che ho messo piede a Roma da parlamentare”, ha scritto Di Maio. “È un combattente che non molla mai. E sono sicuro che in questi momenti starà trovando le forze per prendersi cura di tutta la sua famiglia sconvolta dalla morte della cara Maria Grazia, sua madre”.

Di Maio ricorda la madre di Di Battista come “una persona che non mancava mai di incoraggiarci e spronarci ad andare avanti, anche nei momenti più difficili”.

“Caro Alessandro, tutto il Movimento ti abbraccia e ti manda tanta forza”, conclude Luigi Di Maio nel suo post Facebook.

Anche altri esponenti pentastellati hanno inviato messaggi di affetto. “Mi stringo insieme agli attivisti di Marano di Napoli e del mio collegio al dolore che ha colpito Alessandro Di Battista e la sua famiglia. A lui il mio abbraccio per la perdita della cara mamma, immaginando quanto doloroso possa essere perdere un genitore”, ha scritto il deputato Andrea Caso.

“Un forte abbraccio ad Alessandro Di Battista per la perdita della mamma”, ha scritto il deputato Alessandro Amitrano.

Di Maio rompe il silenzio: “Di Battista? Ha problemi personali, lo lasciamo un po’ in pace”