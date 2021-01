Di Battista a TPI: “A Roma io sostengo Virginia Raggi”

“Io sostengo molto Virginia Raggi e non è un segreto, la stimo moltissimo e la sosterrò alla grande e spero che venga sostenuta da più cittadini possibili, è una donna molto forte e coraggiosa che ha subito tante cose. Tra l’altro io le vedo queste femministe a targhe alterne alla Renzi, Renzi fa la conferenza stampa e tratta le due ministre come due veline le fa parlare alla fine gli ultimi tre minuti. Il femminismo pret a porter che è molto ipocrita rispetto a combattere affinché le donne abbiano i loro sacrosanti diritti, è molto facile fare il femminista pret a porter, ha messo due donne lì e poi le ha trattato come le ha trattato. Se la Raggi non fosse stata una grillina avrebbe ricevuto degli attestati di solidarietà da tutto il mondo radical-chic italiano. C’è ancora un’ostracizzazione nei confronti delle persone particolarmente divisive”. Così Alessandro Di Battista, in una lunga intervista rilasciata oggi a Giulio Gambino, direttore del giornale online Tpi.it. Qui l’intervista video completa.

