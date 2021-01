Deputato della Lega viola norme anti-Covid e va al ristorante

“Le mense degli ospedali aperte e le trattorie chiuse per Covid”: con questo bizzarro parallelismo, il deputato della Lega Gianluca Vinci ha violato le norme anti-contagio andando a cena in un ristorante che aderiva a #Ioapro, l’iniziativa lanciata da alcuni ristoratori per protestare contro i divieti imposti nell’ultimo Dpcm, che prevede la chiusura serale di bar e ristoranti.

Il leghista, che già la settimana scorsa era stato multato per aver cenato in un locale di Reggio Emilia, ha quindi nuovamente violato le disposizioni, andando a cena in un ristorante insieme alla sua compagna Giorgia Manghi, esponente locale di Fratelli d’Italia.

Oltre alla violazione delle norme anti-Covid, però, è stata l’immagine, ma soprattutto la didascalia, che il deputato della Lega ha deciso di postare sui suoi profili social a catturare l’attenzione dei social, e non solo.

L’esponente del Carroccio, infatti, ha scritto sotto la foto che ritrae lui e la sua compagna sorridenti al tavolo: “Continua la lotta dei ristoratori per la sopravvivenza! Mense degli Ospedali aperte mentre le Trattorie chiuse per Covid???”.

Secondo Vinci, quindi, le mense degli ospedali, che svolgono un servizio di pubblica utilità consentendo a medici e operatori sanitari di continuare a svolgere il proprio lavoro, dovrebbero essere messe sullo stesso livello di ristoranti e bar e quindi cessare il proprio servizio così come impongono le norme anti-Covid.

