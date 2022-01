La deputata no vax Sara Cunial denuncia Roberto Fico: “Mi impediscono di votare per il Capo dello Stato”

La deputata Sara Cunial ha annunciato di aver sporto una denuncia contro il presidente della Camera Roberto Fico. Alla deputata no vax è stato impedito di partecipare alle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica perché sprovvista di green pass.

“Ciò che sta avvenendo – ha detto – è gravissimo. In questi giorni, si sta impedendo a un parlamentare democraticamente eletto dal popolo italiano di esprimere legittimamente il proprio mandato e di adempiere al proprio incarico, anzi al suo più alto incarico in relazione all’elezione del Presidente della Repubblica. Per questo, tramite l’avvocato Edoardo Polacco, ho sporto denuncia, contro il presidente Fico e contro ignoti”.

La deputata non ha avuto il permesso di entrare nel Palazzo di Montecitorio, dove si svolgono le votazioni, e nemmeno di partecipare al voto nelle modalità straordinarie previste per i parlamentari malati o positivi al Covid.

“Il regolamento UE n. 953/21 – ha spiegato Cunial – vieta la discriminazione di chi sceglie di non essere vaccinato. Lo sanno bene i Deputati Questori e la Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno normato d’urgenza le votazioni al fine di consentire a tutti i parlamentari il diritto al voto, anche a quelli ai quali era stato revocato il green pass perché positivi e/o malati di Covid, creando una apposita postazione ubicata presso l’area esterna della Camera sita in Via della Missione, e consentendo inoltre, agli stessi malati, in spregio alla legge attuale, lo spostamento in auto, da un punto all’altro dell’Italia”.