De Luca: “Meloni stronza? Non avevo sentito”. Poi replica sarcastico | VIDEO

A circa 24 ore dalla stretta di mano al veleno con Giorgia Meloni, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca risponde con sarcasmo alla presidente del Consiglio. “Ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità. E noi non possiamo che concordare”, commenta il governatore.

Ieri, in visita a Caivano, la premier si è avvicinata a De Luca per i saluti istituzionali e gli ha detto “Sono la stronza della Meloni” rispondendo così all’insulto che le aveva rivolto mesi fa lo stesso governatore in un fuori-onda.

Il presidente campano sostiene di non aver sentito la provocazione e di esserne venuto a conoscenza nelle ore successive tramite i social. “Non ho sentito le cose dette della premier”, assicura De Luca. “Ho sentito soltanto, quando si è avvicinata a me, ‘Presidente come sta?’. E infatti ho risposto ‘Bene in salute’. Ho appreso poi nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche metro prima”.

“Ho appreso dai social – continua il governatore – della raffinata eleganza con cui si era avvicinata al presidente della Regione che era lì per accoglierla e darle il benvenuto. In ogni caso – conclude ironicamente – ho visto che la Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità. E noi non possiamo che concordare”.