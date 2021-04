La ministra antiproibizionista Dadone: “Facciamo il test antidroga a tutti i parlamentari”

Fabiana Dadone, ministra delle Politiche giovanili con delega alle politiche contro gli stupefacenti, propone di far un test antidroga a tutti parlamentari. “Diamo un segnale di coerenza ai giovani”, osserva in un post su Facebook.

Nelle scorse settimane ha suscitato forti polemiche la scelta del premier Mario Draghi di affidare la delega contro la droga proprio a Dadone, notoriamente orientata su posizioni antiproibizioniste.

“Sono stata attaccata in maniera bieca per le mie posizioni antiproibizioniste da molti esponenti di destra. Subdolamente qualcuno vuole farmi passare per drogata?”, si domanda la ministra.

“Diamo allora messaggi di coerenza ai giovani, facciamo un bel test antidroga io e i parlamentari proibizionisti, diamo un segnale di coerenza ai giovani. Noi siamo qui per dare l’esempio”.

“Io sono incensurata, altrimenti non avrei potuto nemmeno candidarmi col Movimento 5 Stelle”, sottolinea Dadone. “Non assumo sostanze stupefacenti e affronto nel merito ogni questione politica. I miei detrattori possono dire lo stesso? I giovani che ci guardano hanno il diritto di saperlo, di sapere chi sono le persone che pretendono di dirgli cos’è giusto o sbagliato”.

